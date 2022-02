Parker: Robert Downey Jr. e Shane Black ancora insieme per il nuovo adattamento Amazon

Secondo quanto riportato dall'insider di Hollywood, Matthew Belloni, sembra che Robert Downey Jr. e lo sceneggiatore e regista Shane Black stiano per tornare a lavorare insieme per l'adattamento di un nuovo film su Parker, personaggio creato dalla penna dello scrittore hard boiled Richard Stark. Downey Jr. sarà il protagonista del film Amazon.

Si tratterà della terza collaborazione tra Black e Downey Jr. dopo che i due avevano già lavorato insieme in Kiss Kiss Bang Bang - film che aveva un po' risollevato le sorti dell'attore dopo un periodo di riabilitazione da alcool e droghe - e successivamente in Iron Man 3. Per Black - divenuto celebre come sceneggiatore di film cult anni '80 e '90 come Arma Letale e L'ultimo boy scout - si tratterebbe della quinta regia a ormai quattro anni di distanza dal sequel/remake di The Predator.

Downey Jr. sarà l'ultimo di una serie di attori a interpretare l'ex-criminale Parker nato dalla penna dello scrittore Richard Stark, che all'epoca utilizzava anche lo pseudonimo di Donald Westlake. L'ex-Iron Man dei Marvel Studios succederà quindi a Lee Marvin (che lo interpretò nel film Point Blank del 1967), Jim Brown (in The Split del 1968), Robert Duvall (in The Outfit, 1973), Peter Coyote (in Slayground, 1983) e Mel Gibson (in Payback - La rivincita di Porter). L'ultimo ad aver interpretato Parker è stato Jason Statham nel film omonimo del 2013, che però non ha riscosso il successo sperato.

Si tratterà anche del secondo film post-Marvel Studios per Downey Jr. Il primo era stato il fallimentare Dolittle, uscito all'inizio del 2020 poco prima dell'arrivo della pandemia di coronavirus. La pellicola nonostante un incasso di circa 250 milioni di dollari si è rivelata un flop al botteghino poiché l'elevato budget si aggirava sui 175 milioni.

Recentemente, l'attore era tornato a parlare del successo di Iron Man e della Marvel.