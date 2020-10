Park Chan-wook, il regista di Oldboy di nuovo sul set: i dettagli

Nuovo lavoro in arrivo per Park Chan-wook, regista coreano noto per film come Oldboy e Mademoiselle. Sta per partire, infatti, la produzione di Decision to leave, pellicola drammatica in lingua coreana. Protagonisti saranno l'attrice cinese Tang Wei (Lussuria - Seduzione e tradimento) e il coreano Park Hye-il.

Prodotto da Moho Film e distribuito sul mercato coreano da CJ Entretainment, Decision to leave racconta la storia di un integerrimo detective (Park Hye-il) che indaga su un possibile omicidio in un paesino sperduto tra le montagne. La principale sospettata è la vedova della vittima (Tang Wei), per la quale l'investigatore inizia presto a provare dei sentimenti. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Lee Jung-hyun, Go Kyung-pyo e Park Yong-woo.

La sceneggiatura del film è scritta dallo stesso Park insieme allo storico collaboratore Jeong Seo-kyeong. I due hanno già lavorato insieme a Sono un cyborg, ma va bene (2006), all'horror Bakjwi (2009) e al thriller erotico Mademoiselle, presentato in concorso a Cannes nel 2016.

L'ultimo lavoro di Park Chan-wook è Little Drummer Girl, una miniserie drammatica in sei episodi andata in onda nel 2018 su BBC One, basata sull'omonimo romanzo di John Le Carré pubblicato nel 1983.

