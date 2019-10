Park Chan-wook: tra i nuovi progetti anche un altro capitolo della saga della vendetta

Nel corso di un recente Q&A organizzato dopo una proiezione celebrativa di Oldboy, il regista Park Chan-wook ha svelato di essere a lavoro su numerosi nuovi progetti.

La cornice è stata quella del Busan International Film Festival, che il regista ha presenziato per celebrare il centenario dell'uscita del primo film coreano.

Nel corso della master-class da lui tenuta, Chan-wook ha dichiarato: "Sto scrivendo sceneggiature per diversi film, sia per la sala che per la tv. Sto scrivendo sceneggiature per la Corea e per gli Stati Uniti; scrivo per me, per poterle dirigere o semplicemente produrre - un sacco di sceneggiature", ha aggiunto.

I fan della celebre saga della vendetta - composta dai film Sympathy for Mr. Vengeance (2002), Oldboy (2003), Lady Vengeance (2005), slegati narrativamente ma uniti a livello tematico - che ha lanciato la sua carriera in tutto il mondo - saranno entusiasti di sapere che c'è ancora qualcosa in serbo.

"C'è un altro film sulla vendetta per cui mi sto preparando, ci sto lavorando da molto tempo. Non sono sicuro di quando sarà realizzato a causa di alcuni problemi di finanziamenti, ma sarà un film occidentale e avrà a che fare con la vendetta. Ho realizzato tre film sulla vendetta, ma penso che potrei continuare a farne di più, forse negli Stati Uniti o in Francia, forse in qualsiasi parte dell'universo", ha concluso con una risata.

Durante la sua discussione, Chan-wook ha anche rivelato di essere a lavoro su un remake di The Axe, film del 2005 del regista greco-francese Costa Gavras, che però, dopo la masterclass, è stato descritto più come un nuovo adattamento del romanzo originale di Donald E. Westlake, The Ax, pubblicato nel 1997, che un remake vero e proprio del film originale. L'opera è nota in Italia col titolo di Cacciatore di teste e, per chi non lo sapesse, racconta la storia di Bruno Davert, un manager del settore della carta che, arrivato alla mezza età, perde il lavoro a causa di una delocalizzazione della sua azienda, e rimane disoccupato per due anni prima di decidersi a mettere in atto un piano per ottenere un lavoro nella principale azienda del settore, la Arcadia. Il piano? Uccidere tutti gli altri concorrenti al lavoro.

Chan-wook sta scrivendo la sceneggiatura in inglese con il regista canadese Don McKellar: l'autore non sa ancora quando inizierà la produzione, né se prima si dedicherà a qualcos'altro.

