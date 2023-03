Paris Paramount, Warner Bros. interessata alla commedia romantica di Nancy Meyers?

Un nuovo acquirente all'orizzonte per la commedia romantica diretta da Nancy Meyers cancellata da Netflix? Secondo le ultime indiscrezioni Warner Bros. sarebbe interessata ad acquisire il progetto cinematografico della regista di What Women Want e L'amore non va in vacanza, accantonato dallo streamer per il budget esorbitante.

La cancellazione di Paris Paramount ha posto un freno molto deciso al lungometraggio progettato dalla regista ma questa presunta manifestazione d'interesse da parte di Warner Bros. potrebbe cambiare le carte in tavola.



Tra i fan in realtà qualche dubbio serpeggia, soprattutto dopo le numerose cancellazioni che Warner Bros. Discovery ha messo in atto negli ultimi mesi, anche nei confronti di film già completati come dimostra l'addio al film su Batgirl, già ampiamente terminato.



Perché Warner Bros. dovrebbe investire ben 150 milioni di dollari nella rom-com di Nancy Meyers? Evidentemente la major nota del potenziale nel progetto della regista, che manca dal cinema da ben otto anni, quando diresse Lo stagista inaspettato con Robert De Niro e Anne Hathaway.



Voi cosa ne pensate? Warner Bros. farà quest'investimento su Paris Paramount? Nel cast del film un manipolo di star del calibro di Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Michael Fassbender e Owen Wilson.

Il progetto è semi-autobiografico e i fan della regista attendono trepidanti novità sull'evoluzione della vicenda che riguarda il suo nuovo film, il settimo da regista dopo anni di carriera trascorsi nelle vesti di sceneggiatrice.