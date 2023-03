Paris Paramount, budget esorbitante: Netflix cancella la rom-com di Nancy Meyers

Netflix ha deciso di accantonare il nuovo film diretto da Nancy Meyers, intitolato Paris Paramount, a causa di problemi di budget. La regista manca dalla regia cinematografica da otto anni, quando nel 2015 uscì Lo stagista inaspettato con Robert De Niro e Anne Hathaway. La notizia è stata pubblicata da Deadline.

Mentre si parla da tempo di un sequel di L'amore non va in vacanza, secondo il magazine Netflix si sarebbe stancata del crescente budget di Paris Paramount. Inizialmente lo streamer aveva accettato un budget di 130 milioni di dollari ma la regista avrebbe spinto la cifra sino ai 150 milioni.



Attualmente tra le parti non è stato raggiunto un accordo e Netflix ha deciso di accantonare il progetto. Nancy Meyers è nota soprattutto per le sue commedie romantiche, sia in qualità di sceneggiatrice che di regista.

Nel corso della sua carriera ha lavorato agli script di film come Il padre della sposa, Baby Boom e Vertenza inconciliabile. Ma sono soprattutto i suoi lavori da regista ad aver attirato il favore dei fan, debuttando con un remake nel 1998 dal titolo Genitori in trappola con Dennis Quaid e raggiungendo il successo con What Women Want - Quello che le donne vogliono, con Mel Gibson e Helen Hunt. Negli anni successivi ha consolidato il proprio status di regina delle rom-com, lavorando a Tutto può succedere - Something's Gotta Give, con due veterani dello schermo come Jack Nicholson e Diane Keaton, L'amore non va in vacanza nel 2006 con Kate Winslet e Cameron Diaz e È complicato, dirigendo Meryl Streep.



Sul nostro sito è possibile recuperare la recensione di Lo stagista inaspettato, l'ultimo film di Nancy Meyers uscito nelle sale.