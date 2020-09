Paris Hilton rivela: 'Ho finto di essere una bionda stupida per tutto questo tempo'

Chi di voi, nel corso di questi ultimi quindici anni, ha individuato in Paris Hilton il prototipo della ragazza ricca, viziata e non troppo intelligente potrebbe essere costretto a ricredersi: in una recente intervista, infatti, la ricchissima ereditiera ha dichiarato di non aver fatto altro che interpretare un personaggio.

Proprio così: tutto quel trash così fieramente sbandierato nel corso degli anni passati dall'esplosione della nostra Paris sarebbero stati nient'altro che finzione, almeno a voler accordare una certa fiducia all'ultima uscita della cantante di Stars are Blind.

"Per tutto questo tempo ho interpretato un personaggio, il mondo non sa chi sono davvero. La vera me è una persona in realtà molto intelligente. Non sono una bionda stupida, sono semplicemente molto brava a fingere di esserlo. Non voglio essere ricordata come una testa vuota, ma come la brillante imprenditrice che sono realmente" ha spiegato Hilton.

I fan, intanto, sono rimasti shockati dalla voce con cui la pronipote di Conrad Hilton si è presentata alla suddetta intervista: una voce decisamente più reale, profonda e meno bambinesca di quella a cui la nostra ci aveva abituati nel corso degli anni. Che ci sia del vero in ciò che dice? Ai posteri l'ardua sentenza! Di recente, intanto, è stata messa in vendita la supercar di Paris Hilton.