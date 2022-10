Paris Hilton, la modella racconta:'Nel mio collegio subivamo abusi sessuali'

Paris Hilton ha raccontato di aver subito abusi sessuali durante la permanenza nel suo collegio nello Utah. Intervistata dal New York Times, Hilton ha raccontato le terribili esperienze vissute alla Provo Canyon School da studentessa, quando aveva 17 anni. Non è la prima volta che l'imprenditrice e socialite racconta gli abusi.

Accadde già nel 2020, nel documentario This is Paris su YouTube. Secondo il suo racconto lo staff della scuola avrebbe 'eseguito con la forza esami alla cervice' su di lei e altre studentesse dell'istituto.



"A tarda notte, verso le 3 o 4 del mattino, portavano me e altre ragazze in questa stanza dove eseguivano esami medici" ha dichiarato, sottolineando tuttavia che non si trattava nemmeno di medici ma di 'un paio di membri del personale che ci facevano sdraiare sul tavolo e ci mettevano le dita dentro'.

Nella video intervista, Paris Hilton visibilmente scossa, ha spiegato:"Non so cosa stessero facendo, ma sicuramente non era un medico. È stato davvero spaventoso, ed è qualcosa che avevo davvero bloccato per molti anni. Ma ora mi torna sempre in mente e ci penso. E ora, ripensandoci da adulta, è stato certamente un abuso sessuale".



Nel 2020 la modella e imprenditrice ha raccontato di aver recitato la parte di Paris Hilton 'finta bionda stupida' per parecchi anni.