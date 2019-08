A quanto pare le riprese di Black Panther 2 si svolgeranno interamente in America

Durante l'annuncio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, diversi fan sono rimasti delusi nel non vedere nella line up anche Black Panther 2, che invece farà parte della Fase 5 in programma dal 2022, anche se grazie a una recente e affidabile indiscrezione sembra ci siano novità in merito alla produzione del film.

Stando infatti a delle fonti anonime della Disney / Marvel Studios che hanno parlato con HN Entertainment, infatti, Black Panther 2 dovrebbe essere girato interamente all'interno dei confini degli Stati Uniti d'America, il che va in aperto contrasto con i progetti della Fase 4, che invece sono molto più internazionali in termini di location. Questa dovrebbe essere la prima informazione ufficiale su di una produzione della Fase 5, se escludiamo l'annuncio di Mahershala Ali nei panni di Blade.



Le due principali location per il main stage dei cinecomic della Fase 4 sono i Pinewood Studios in Inghilterra (per Vedova Nera e gli Eterni) e i FOX Studios in Australia (per Shang-Chi e Thor: Love and Thunder). Sempre HN Entertainment ha riportato in queste ultime ore la notizia che Doctor Strange in the Multivers of Madness sarà girato in Inghilterra, anche questo ai Pinewood.



Gli studio dove sarà girato Black Panther 2 non saranno comunque quelli della Georgia, viste le recenti polemiche contro le leggi anti-aborto, ma quelli Sony Studios in California.