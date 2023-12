Pare parecchio Parigi: trama, cast e data d'uscita del nuovo film di Leonardo Pieraccioni

In queste ore Rai Cinema e 01 Distribution hanno svelato la data d'uscita ufficiale di Pare parecchio Parigi, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni in arrivo nelle sale cinematografiche distribuito da 01 Distribution.

Il film, prodotto dalla casa di produzione Levante con Rai Cinema, arriverà nelle sale italiane dal 18 gennaio 2024. Pieraccioni, che ha firmato il soggetto con Filippo Bologna e la sceneggiatura con Alessandro Riccio, è regista e interprete di questa commedia familiare che vede nel cast anche Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica.

La trama è liberamente ispirata alla vicenda dei fratelli Michele e Gianni Bugli, che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi. Il film racconta la storia di tre fratelli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) che, nonostante non si parlino ormai da cinque anni, decideranno di collaborare per esaudire il desiderio del malatissimo padre (Nino Frassica), che ha sempre sognato di poter visitare Parigi: impossibilitati a farlo viaggiare fisicamente, i tre protagonisti fingeranno di partire con il genitore da Firenze a Parigi a bordo di un camper, che però grazie a mirabolanti trucchi di messa in scena non uscirà mai dai confini della proprietà di famiglia.

