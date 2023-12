Pare parecchio Parigi: il trailer vi porta a bordo del nuovo film di Leonardo Pieraccioni

Il cinema italiano è tornato a dominare il box office e sta attraversando un momento di vera fertilità, che Leonardo Pieraccioni spera di prolungare con il suo nuovo film Pare parecchio Parigi.

In queste ore, infatti, è stato condiviso il trailer ufficiale di Pare parecchio Parigi, nuovo film prodotto da Levante con Rai Cinema in uscita al cinema il 18 gennaio 2024 con 01 Distribution. Pieraccioni, che firma il soggetto con Filippo Bologna e la sceneggiatura con Alessandro Riccio, è regista e interprete di questa commedia familiare, liberamente ispirata ad una storia vera, che vede nel cast anche Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica.

Il filmato promozionale, come sempre disponibile all'interno dell'articolo, presenta la storia di tre figli, Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua, che per esaudire il desiderio del vecchio e malatissimo padre (Nino Frassica), che rimpiange di non aver mai fatto un viaggio a Parigi, decideranno di mettere da parte le proprie divergenze e fare ricorso alla propria fantasia: fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che però non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli.

