Pare parecchio Parigi: l'incredibile storia vera dietro il film di Leonardo Pieraccioni

Di cosa parlare Pare parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni? Dopo Succede anche nelle migliori famiglie di Alessandro Siani, un'altra amata star della comicità italiana sta per tornare nelle sale, ecco tutto quello che dovete sapere sul film in uscita dal 18 gennaio 2024 con 01 Distribution.

Dovete sapere infatti che il soggetto del film, scritto da Pieraccioni in collaborazione con Filippo Bologna e Alessandro Riccio, autore della sceneggiatura, è liberamente ispirato ad un'incredibile storia vera, quella dei fratelli Michele e Gianni Bugli: nel 1982, infatti, i due partirono con il padre malato in roulotte e, viaggiando per finta senza quasi mai uscire dal loro podere, gli fecero credere di essere arrivati fino a Parigi, una città che il vecchio padre aveva sempre sognato di visitare.

La trama ufficiale del film vede protagonista un vecchio e malatissimo padre (Nino Frassica), che oggi rimpiange di non aver fatto quel viaggio a Parigi con i figli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua): per esaudire il suo desiderio i tre fratelli, che non si parlano da cinque anni, fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli. Quel viaggio, messo in scena perché ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera che glielo ha affidato, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Pare parecchio Parigi.