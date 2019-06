A quanto pare Klay Thompson potrebbe apparire in Space Jam 2

A riportare la notizia è Jason McIntyre, storica voce dalla FOX Sports Radio, che parlando del possibile passaggio della mitica guardia dei Golden State Warriors ai Lakers, ha riferito che Klay Thompson potrebbe partecipare insieme al collega LeBron James all'annunciato e attesissimo Space Jam 2.

Dice McIntyre: "Ancora non è ufficiale, non è annunciato e non è scritto da nessuna parte, ma a quanto ho sentito Kyle Thompson sarebbe stato adocchiato per essere co-protagonista di LeBron James in Space Jam 2". La notizia non fa che rallegrarci,onestamente, visto che lo scorso aprile usciva la notizia che voleva la produzione in difficoltà nel trovare della star del NBC che volessero partecipare al progetto.



Al momento sappiamo che il produttore del film, Ryan Coogler (Black Panther, Creed), sta alacremente riscrivendo la sceneggiatura di Space Jam 2, le cui produzione a gennaio doveva partire il prossimo 17 giugno, ma con la riscrittura della sceneggiatura e diverse altre problematiche, pensiamo che le riprese potrebbero slittare. Di tempo comunque ce n'è, visto che la data d'uscita è prevista per il 16 luglio 2021.



A dirigere Space Jam 2 troveremo invece Terence Nance, collega e amico di Coogler. Non ci sono ulteriori informazioni su casting o sulla trama, anche se speriamo possano uscire al più presto.