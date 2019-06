Rumor: Avengers 5 sarebbe già in sviluppo presso i Marvel Studios?

Con l'assenza di notizie ufficiali da Kevin Feige e dai Marvel Studios, è normale che le speculazioni intorno al futuro del Marvel Cinematic Universe si infiammino, soprattutto ora che l'uscita di Spider-Man: Far From Home si sta avvicinando sempre di più.

Il film infatti chiuderà la Fase 3 del MCU e inaugurerà la Fase 4, circa la quale ad oggi si hanno soltanto speculazioni più o meno veritiere e zero conferme ufficiali. E in attesa di queste, su Reddit si è fatto largo un rumor secondo il quale un eventuale Avengers 5 sarebbe già in sviluppo.

Alcune settimane fa vi avevamo indicato una possibile data di uscita per Avengers 5, che alcuni vorrebbero identificare nello slot del 29 luglio 2022 già prenotato dalla Disney per un film MCU, e il nuovo rumor la confermerebbe: la fonte dell'indiscrezione ha parlato in forma anonima su Reddit, ma i moderatori del canale hanno verificato e confermato che si tratta di una persona affidabile con contatti riconosciuti nell'industria hollywoodiana.

Naturalmente non è una conferma alla veridicità dell'indiscrezione, che vi riportiamo ma vi consigliamo comunque di prendere con le pinze, però quanto meno si tratta di una sorta di assicurazione sull'identità di questo informatore anonimo. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che i piani per il futuro del MCU saranno svelati quest'estate dopo l'uscita di Far From Home, presumibilmente durante il Comic-Con di San Diego o la D23. Recenti rumor suggeriscono che la Fase 4 sarà caratterizzata da due mini-archi narrativi, uno ambientato sulla Terra e uno ambientato nello spazio, con Norman Osborn indicato come villain dello story-arc terrestre.