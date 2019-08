A quanto pare sarà Adriano Giannini a doppiare Joaquin Phoenix in Joker

Nonostante nel primo trailer del Joker di Todd Phillips l'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix era doppiato da Fabio Boccanera, storica voce italiane dell'attore, a quanto pare la Warner Bros. avrebbe scelto Adriano Giannini come doppiatore ufficiale di Phoenix nell'attesissimo cinecomic DC Films.

Al momento, in realtà, non c'è alcuna ufficialità della notizia, ma il fatto che lo stesso Giannini sia intervenuto via Instagram per condividere con i fan il "copione" con i dialoghi italiani del cinecomic sembra decisamente indicativo della scelta. Anche perché chi potrebbe mai doppiare, con quel timbo tanto famoso e particolare: Robert De Niro? Shea Whigham? Brett Cullen?



In aggiunta c'è da dire che Giannini aveva già prestato la sua voce al Joker di Heath Ledger nell'intramontabile Il Caveliere Oscuro di Christopher Nolan, dimostrandosi all'altezza del compito e donando sfumature più che folli e interessanti al personaggio, nonostante il doppiaggio in sé uccida fisiologicamente parte dell'interpretazione dell'attore doppiato.



Joker vede nel cast anche Zazie Beets e Francis Conroy, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre. L'anteprima mondiale è invece prevista il 31 agosto alla Mostra del Cinema di Venezia, dove saremo anche noi per raccontarvi l'evento.



Intanto vi ricordiamo che è atteso entro le prossime ore il nuovo trailer ufficiale. Occhi aperti.