Il parco Star Wars presenta elementi dell'Episodio IX di Colin Trevorrow

Il regista Colin Trevorrow ha confermato a Collider che il nuovo parco a tema Star Wars: Galaxy Edge contiene un elemento tratto dalla versione dell’Episodio IX che avrebbe dovuto dirigere, prima di essere rimpiazzato nel progetto da J.J. Abrams.

Si tratta di una nave chiamata Tie Echelon. “Era una parte naturale del processo” ha spiegato Trevorrow. “Il team di Imagineering ci aveva chiesto di progettare una nave per il parco mentre stavamo sviluppando il film. L’ho presa molto sul serio, del resto non capita tutti i giorni di essere parte di qualcosa del genere. Mi hanno mostrato ciò a cui stavano lavorando, così ho avuto l’opportunità di vedere come sarebbe stato Galaxy Edge. Penso sia un progetto incredibile, un’esperienza davvero coinvolgente.”

Il Tie Echelon faceva parte della flotta del Primo Ordine. “Volevamo che evocasse il ricordo delle navi precedenti, pur restando qualcosa di originale. È una sorta di ibrido tra i modelli degli episodi VII e VIII. Contiene molta storia.”

Colin Trevorrow aveva scritto originariamente la sceneggiatura per l’ultimo episodio della saga di Star Wars, che avrebbe dovuto anche dirigere. Nel settembre del 2017, però, Lucasfilm ha annunciato la rottura dell’accordo. Si è parlato di una decisione consensuale, dovuta a divergenze creative, e probabilmente anche ai rapporti ormai deteriorati tra il regista e la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy. È stato così richiamato a dirigere The Rise of Skywalker J.J. Abrams, dopo l’Episodio VII, che ha anche riscritto la sceneggiatura insieme a Chris Terrio (Argo).

Satr Wars: Galaxy Edge contiene Easter Eggs e riferimenti in serie, e sta avendo un sorprendente impatto sul resto di Disneyland.