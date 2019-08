Il parco Disney a tema supereroi Marvel si chiamerà Avengers Campus

La convention D23 Expo di Anaheim prende il via oggi, ma in attesa dell'apertura ufficiale la Disney ha iniziato a rivelare alcune novità, come il nome dei nuovi parchi a tema e quello della nave che accoglierà gli ospiti dello Star Wars Hotel.

Bob Chapek, responsabile dei parchi Disney, ha anticipato alcuni dettagli relativi alle novità in arrivo a Disney California Adventure, Disneyland Paris e Hong Kong Disney.

Il nome ufficiale del parco a tema supereroi Marvel, in primo luogo, sarà Avenger Campus. La Disney promette ai visitatori la possibilità di "diventare parte di una storia globale interconnessa" con alcuni dei più grandi supereroi della Marvel. Avengers Campus inizierà a "reclutare ospiti" nel corso del 2020 a Disney California Adventure. Una delle attrazioni sarà dedicata a Spider-Man, con la possibilità per il pubblico di "indossare la tuta" dell'Uomo Ragno. Non mancheranno altre storie interconnesse nel mondo. Ai Walt Disney Studios di Parigi, infatti, una parte del parco verrà reinventata per una "avventura ipercinetica" con Iron Man e altri Avengers.

Puoi dare un'occhiata alle concept art e alle anteprime di Avengers Campus nel video. Oltre alle anticipazioni relative alla Marvel, la Disney ha anche rivelato il nome della nave in cui alloggeranno gli ospiti presso l'hotel a tema Star Wars. Si chiamerà Halcyon e gli ospiti che effettueranno il check in potranno vivere "un'avventura di due notti a bordo di un'astronave glamour". Sarà possibile inoltre interagire con vari personaggi ed essere "protagonisti attivi nelle storie che si svolgeranno intorno a loro durante la loro avventura galattica."

Sembra che il soggiorno allo Star Wars Hotel costerà una cifra vicina ai mille dollari al giorno a persona, ma un annuncio ufficiale in questo senso potrebbe arrivare nei prossimi giorni, insieme alle risposte più attese durante il D23.

