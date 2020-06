Parasite, la versione in bianco e nero arriverà anche in Italia: ecco quando

Realizzato grazie ad un lunghissimo lavoro di color correction, Parasite: Black & White Edition arriverà anche in Italia dopo la presentazione in anteprima allo scorso Festival del cinema di Rotterdam.

Questa versione alternativa della pluripremiata commedia-thriller di Bong Joon-ho sarà presentata in anteprima al Far East Film Festival il 25 giugno alle 21.30, quando sarà proiettata all’Arena Loris Fortuna di Udine: in contemporanea il film approderà anche nelle sale Anteo Palazzo del cinema di Milano, Capitol Anteo spazioCinema di Monza, Cinemazero di Pordenone e Cinema Ariston di Trieste, per poi rendersi disponibile anche nelle altre sale cinematografiche che stanno lentamente riaprendo nel resto d'Italia.

“È stato interessante constatare come riproporre il film in bianco e nero serva a cambiare radicalmente l'esperienza della visione” ha dichiarato il regista Bong Joon-ho ai tempi del Festival di Rotterdam, dove la versione Black & White è stata insignita del premio del pubblico. "Ho visto il film due volte e la versione in bianco e nero mi ha dato l’impressione di essere una favola, oppure un'opera di altri tempi. Penso che in questa versione tutti i personaggi risultino più intensi e che la distinzione tra i tre spazi dove le famiglie vivono sia più accentuata".

