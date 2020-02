Parasite, la versione in bianco e nero arriverà anche in Europa: ecco trailer e poster

Dopo la trionfale e già leggendaria Notte degli Oscar, il Best Picture 2020 Parasite di Bong Joon-ho è pronto per una nuova corsa teatrale nei mercati europei con espositori e distributori che cercheranno di capitalizzare la popolarità astronomica attuale del film coreano.

Da domani, il film tornerà su 160 schermi cinematografici in Francia, continuando una corsa di grande successo tramite il distributore locale The Jokers che lo ha già visto incassare $12 milioni in quel mercato. Il distributore ha anche confermato che l'uscita della versione in bianco e nero del film è ora ufficialmente fissata per il 19 febbraio, con un nuovo slogan che recita “nessuno è tutto nero o tutto bianco".

Inoltre, il distributore Curzon ha reagito alla notizia francese annunciando che il film si sarebbe espanso in oltre 400 siti nel Regno Unito, anche se i piani di distribuzione non sono ancora pronti per essere annunciati. Negli Stati Uniti, il detentore dei diritti Neon (che ha vinto l'Oscar) ha già collaborato con il Film Lincoln Center di New York e con la American Cinematheque di Los Angeles per pubblicare la versione in bianco e nero, che ha debuttato in anteprima mondiale all'International Film Festival di Rotterdam il mese scorso.

Il regista Bong Joon Ho l'aveva creata prima del debutto del film a Cannes l'anno scorso. "Sono estremamente felice di presentare Parasite in bianco e nero e poterlo riprodurre sul grande schermo", ha affermato Bong a proposito della nuova versione. “Sarà affascinante vedere come cambierà l'esperienza visiva. Ho guardato due volte la versione in bianco e nero, e mi ha fatto pensare ad una favola o ad una storia di altri tempi."

Con un po' di fortuna lo vedremo anche in Italia, se non al cinema in qualche futura edizione home-video. Come al solito, vi terremo aggiornati.

Vi ricordiamo che Parasite, che abbiamo inserito nella nostra classifica dei migliori film del 2019, è già tornato nelle sale italiane nella sua forma originale. Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'analisi finale degli Oscar 2020.