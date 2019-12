Parasite verrà presentato in una speciale versione in bianco e nero a Rotterdam

Dopo l'ondata di approvazione da parte sia di critica che di pubblico, Parasite di Bong Joon-ho verrà presentato in una speciale versione in bianco e nero, mentre si prepara a conquistare quasi certamente la nomination come miglior film internazionale ai prossimi Premi Oscar.

Il prossimo mese, infatti, lo stesso regista sud-coreano presenterà il suo ultimo film all'International Film Festival di Rotterdam in una particolarissima versione in bianco e nero. Come riporta The Film Stage, pare che Bong avesse sempre sognato di distribuire un suo film in questo specifico formato e infatti non è nuovo a questo tipo di operazione post-uscita, dato che aveva già presentato la versione in bianco e nero del precedente Mother al Mar Del Plata International Film Festival.

In una recente intervista il regista ha rivelato di essere sempre stato ispirato a voler girare un film in bianco e nero una volta visto il capolavoro di Murnau, Nosferatu, del 1922: "E' stata un'esperienza davvero purificante, in grado di riportarmi alla vera essenza del film, come un salmone che nuota sull'acqua".

In tempi recenti abbiamo già assistito ad operazioni del genere, ovvero di re-distribuzione (in sala o in home video) di pellicole realizzate a colori e poi rimasterizzate in bianco e nero; basti pensare a Mad Max: Fury Road di George Miller o a Logan di James Mangold. Scorrendo più indietro con gli anni possiamo citare anche The Mist di Frank Darabont, che venne distribuito in bianco e nero solo per il mercato home video.

Intanto, mentre prepara la sua campagna per i prossimi Premi Oscar ai quali verrà certamente candidato come Miglior film internazionale, Parasite ha già conquistato la critica di Los Angeles ed è stato indicato tra i preferiti di Hideo Kojima di questo 2019. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione del film.

Parasite vede nel cast Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam, Lee Jung Eun e Chang Hyae Jin. Negli Stati Uniti il film ha incassato circa 22 milioni di dollari mentre il totale nel mondo si aggira attorno ai 126 milioni di dollari.