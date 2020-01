Parasite torna nelle sale italiane a febbraio in vista degli Oscar

In seguito alle 6 nomination ottenute agli Oscar 2020, Parasite di Bong Joon-Ho si appresta a tornare nelle sale italiane a partire dal prossimo 6 febbraio.

Primo film sud coreano a concorrere per la categoria Miglior Film degli Academy Award, Parasite è stato candidato inoltre come Miglior Film Internazionale, Miglior regia, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Montaggio e Miglio Scenografia, dunque anche per alcuni dei premi tecnici più ambiti.

La pellicola, premiata con la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2019, è stato distribuito in Italia lo scorso 7 novembre attirando in sala oltre 300.000 spettatori. Scelto come Film dell'anno dal Sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani, Parasite ha recentemente ricevuto anche 4 nomination ai BAFTA 2020. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Parasite.

Sull'onda del successo dell'ultima opera di Joon-Ho, a vent'anni dalla sua uscita debutterà nelle sale italiane anche Memories of Murder, thriller che ha firmato la prima collaborazione tra il regista e Song Kang-Ho, che in seguito avrebbe partecipato anche a The Host, Snowpiercer e Parasite. Il film sarà disponibile al cinema dal prossimo 20 febbraio.

Per quanto riguarda gli Oscar, ricordiamo che la novantaduesima edizione degli Academy Award sarà trasmessa in diretta su Sky nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio.