Parasite: finalmente svelata la nuova uscita della versione home-video

Sarebbe dovuta uscire proprio ad aprile la versione home-video del sontuoso Parasite di Bong Joon-ho, in Blu-ray e Dvd, rimandata poi a un generico fino 2020 a causa dell'emergenza dovuta all'epidemia di Coronavirus, ma ecco che adesso Eagle Pictures ha svelato finalmente la nuova data d'uscita del meraviglioso film Premio Oscar.

Ritarderà di poco più di un mese rispetto ai piani originali, Parasite, dato che è stato confermato che approderà su Amazon, in versione Digitale e - si spera - sugli scaffali dei negozi il prossimo 20 maggio 2020. Questo in tutti i suoi formati disponibili, cioè Blu-ray, Dvd e anche nell'edizione speciale steelbook Bly-ray + Dvd + Postcard da collezione, tornata pre-ordinabile sul famoso portale di e-commerce.



Parasite segue le vicende di un giovane e della sua famiglia, tutti disoccupati, che diventano ossessionati di un'altra famiglia che invece è benestante. Dopo un risvolto violento i protagonisti si ritroveranno coinvolti in qualcosa più grande di loro. Nel cast troviamo Song Kang Ho, along with Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam, Lee Jung Eun e Chang Hyae Jin.



Agli ultimi Oscar 2020, Parasite è stato premiato come Miglior Film, vincendo anche come Miglior Film Internazionale, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Regia.