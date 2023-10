Parasite, una star del film Premio Oscar indagata per uso di droghe

La star del film Oscar Parasite Lee Sun Kyun è sotto inchiesta da parte della polizia di Incheon in Corea del Sud per un eventuale uso di stupefacenti illegali.

"L'agenzia di polizia metropolitana di Incheon ha avviato un'indagine su otto persone, tra cui l'attore e il figlio di un chaebol (grande conglomerato familiare industriale), per le accuse di aver assunto più volte droghe illegali quest'anno", ha riferito venerdì pomeriggio l'agenzia di stampa coreana Yonhap. "Sebbene la polizia non abbia ufficialmente nominato Lee come sospetto, si dice che abbia scoperto una pista in relazione alle attività illegali dell'attore".

L'agenzia di Lee, HODU&U, ha rilasciato una dichiarazione per rispondere alle accuse. "Ci scusiamo sinceramente per aver causato preoccupazioni in merito alle notizie sull'attore Lee Sun-kyun. Stiamo verificando la veridicità dei sospetti sollevati contro Lee e collaboreremo pienamente con qualsiasi futura indagine della polizia". La stessa agenzia ha menzionato il fatto che Lee Sun Kyun aveva denunciato alla polizia di aver subito parecchie estorsioni da una persona dello stesso gruppo per cui ha perso migliaia di dollari.

Lee ha vinto il premio Screen Actors Guild (miglior cast cinematografico) per il suo ruolo in "Parasite", di cui verrà realizzata una miniserie HBO, di Bong Joon-ho, in cui interpretava Dong-ik, capo della ricca famiglia Park che si ritrova ad assumere un’altra famiglia per intero ai suoi servizi, rimanendo vittima di un enorme inganno.

