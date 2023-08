Parasite, quale fu la più grande soddisfazione del regista dopo l'uscita del film?

Nonostante Parasite sia stato in grado di battere la maggior parte dei record agli Oscar, pare che Bong Joon-ho, fosse legato ad un particolare riconoscimento. La pellicola fu una prima volta per il cinema asiatico agli Academy in categorie importanti ma una categoria ebbe particolare valore per il regista.

Nel 2019 Parasite fu in grado di vincere ben 4 premi Oscar compreso il miglior film internazionale e il miglior film. Questo, nel corso degli anni, gli ha dato l'onore di essere la pellicola che ha sancito un'apertura totale del cinema americano nei confronti dell'Asia. Questo fenomeno si era già iniziato ad intravedere con Crazy Rich Asians, film di produzione americana che raccontava, però, le vicissitudini di una famiglia di Singapore. Con Parasite il cambiamento, però, fu totale con una pellicola di produzione interamente coreana.

Dopo che Parasite ha conquistato l'Asian Film Awards, il regista ha svelato quanto, una delle sue più grandi gioie non è stata vincere l'Oscar alla miglior regia e al miglior film ma vedere per la prima volta candidati scenografi e montatori coreani. Nonostante la pellicola non fosse stata in grado di ottenere le statuette nelle due categorie, il regista si è sempre definito orgoglioso di aver avuto la possibilità di mostrare al mondo la bravura delle maestranze coreane in modo da riuscire a dargli un futuro anche al di fuori della Corea.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Parasite. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!