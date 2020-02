Parasite: ecco la scena del film con la canzone di Gianni Morandi

Onorato con ben 4 premi Oscar alla recente edizione degli Academy Award, l'acclamato Parasite di Bong Joon-ho ha fatto parlare molto anche in Italia per via delle presenza di "In ginocchio da te", uno dei brani più noti di Gianni Morandi, all'interno della propria colonna sonora.

Il regista ha infatti inserito la canzone in uno dei momenti più importanti della pellicola, quando la famiglia protagonista, sopraffatta dalla vecchia servitrice e suo marito, si lancia all'attacco della coppia, la quale si stava godendo un momento di tranquillità all'interno della splendida casa che fa da cornice alla pellicola.

Spinto dal successo ottenuto agli Oscar, dove ricordiamo essere stato premiato anche come Miglior Regia e Miglior Film, Parasite è tornato in programmazione nelle sale italiane al primo posto della classifica del botteghino.

In questi giorni ha fatto il suo debutto con 17 anni di ritardo anche Memorie di un assassino, thriller sempre diretto da Bong Joon-Ho uscito in Corea del Sud nel 2003. Per saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Memorie di un assassino.

A proposito del neo-premio Oscar, Bong Joon-Ho ha confermato di essere al lavoro su un adattamento televisivo di Parasite per HBO che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe vedere come protagonista Mark Ruffalo.