Parasite, ritorno da record al box office dopo la vittoria agli Oscar

Dopo la trionfale serata degli Academy Award, l'acclamato Parasite di Bong Joon-ho è tornato in programmazione nelle sale americane dove ha firmato un ulteriore incasso di 6,6 milioni di dollari, diventando così il quarto film internazionale di maggior successo della storia degli USA (senza contare l'inflazione).

Forte del passaparola dovuto alla vittoria dei 4 premi Oscar, tra cui Miglior Regia e Miglior Film, Neon ha esteso la distribuzione del film da 1.060 a 2.001 schermi.In una settimana la richiesta di Parasite è raddoppiata sul sito di Atom Tickets, mentre Fandango nello stesso periodo ha registrato un aumento del 450%. Stando a Variety, in totale la vendita dei biglietti è aumentata del 234%.

Con un totale di 44,3 milioni, come detto, il thriller di Bong Joon-ho è entrato ufficialmente nella top 5 dei maggiori incassi per un film in lingua non inglese dietro a Hero (53,7 milioni), La Vita è bella (57,2 milioni), e La tigre e il dragone (128,1 milioni). Per quanto riguarda il box office globale, il film è arrivato a quota 204 milioni.

Secondo i dati riportati da Cinetel, Parasite ha inoltre concluso il weekend al terzo posto del box office italiano con un incasso di 1,4 milioni, risultato poco al di sotto dell'esordio di Sonic - Il Film, il quale sta dominando le sale americane. Al primo posto troviamo invece Gli anni più belli, la nuova pellicola di Gabriele Muccino.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro speciale sul successo di Parasite agli Oscar.