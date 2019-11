Parasite, il regista non girerebbe un film Marvel: Troppi costumi attillati

Il film coreano Parasite, Palma d'Oro allo scorso Festival di Cannes, oltre ad essere acclamato dalla critica è un fenomeno al botteghino mondiale: ha incassato oltre 109 milioni di dollari, di cui 12,5 negli USA, dove può diventare il film in lingua straniera più redditizio dell'anno.

Intervistato da Veriety, il regista Bong Joon-Ho (Snowpiecer, The Host) ha affrontato una serie di argomenti, entrando anche nel merito della spinosa polemica che vede coinvolti da una parte Martin Scorsese e dall'altra i Marvel Studios, i cui film secondo il regista di The Irishman "non sono cinema".

Parlando dei motivi del successo di Parasite, il regista ha dichiarato: "Ho bisogno di più tempo per capire davvero. A dire il vero, il mio lavoro è terminato a fine marzo quando ho completato il film. Tutto ciò che è accaduto da Cannes a oggi non l'avevo previsto né pianificato. È una storia universale, di ricchi e poveri. Ma forse c'è qualcosa di più."

Secondo Bong, il suo è "un film di genere, e io mi considero anche un cineasta di genere. Ma è vero che parla della nostra realtà attuale."

Sulle critiche di Martin Scorsese ai film Marvel, il cineasta coreano la pensa così: "Ho molto rispetto per Scorsese e Coppola e sono cresciuto studiando i loro film. Quindi comprendo appieno il contesto dei loro commenti e rispetto la loro opinione. D'altra parte, se guardo i film individualmente, mi sono divertito con Guardiani della Galassia, Logan di James Mangold e Winter Soldier dei fratelli Russo. Ci sono grandi momenti cinematografici in quei film."

Ma lui dirigerebbe un film Marvel? "Ho un problema personale" è la simpatica risposta di Bong Joon-Ho. "Rispetto i film sui supereroi, ma nella vita reale e nei film non sopporto le persone che indossano abiti attillati. Non indosserò mai qualcosa del genere, e il solo vederli per me è difficile, mi sento soffocare. La maggior parte dei supereroi indossa costumi attillati, quindi non potrei mai dirigerne uno. Ma credo che nessuno mi offrirà un progetto."

