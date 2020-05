Parasite: i produttori al lavoro con Ari Aster per il remake di un cult coreano

A Hollywood si sta lavorando al remake di un classico coreano, Save the Green Planet!, prodotto dallo studio di Parasite, CJ Entertainment. Lo studio collaborerà al progetto con regista e produttore di Midsommar, Ari Aster e Lars Knudsen. Il film coreano è ancora inedito in Italia. Will Tracy si occuperà dello script, con Jang Joon-hwan alla regia.

Joon-hwan ha diretto anche la versione coreana del film e come alcuni suoi predecessori è stato confermato anche per il rifacimento oltreoceano.

CJ Entertainment, nelle parole di Miky Lee, ha dichiarato:"Una cosa che abbiamo imparato dal nostro successo con Parasite è che il pubblico di tutto il mondo è entusiasta di vedere film di genere con temi importanti. Jang è un maestro in questo a pieno a titolo, e siamo così felici di lavorare con a fianco di Ari, Lars e Will per aiutare a tradurre ciò che ha reso l'originale così speciale per una versione in lingua inglese che sembra rilevante per tutto quello che sta succedendo oggi".



La trama di Save the Green Planet! vede un uomo convinto che il mondo sia minacciato da un'imminente invasione aliena e si propone di salvare il mondo eliminando il leader degli alieni.

Al momento non è dato sapere il periodo d'uscita del film ma i soggetti coinvolti e la trama rendono il progetto molto interessante.

Su Everyeye trovate sia la recensione di Parasite, film vincitore dell'Oscar al miglior film 2020, così come la recensione di Midsommar, acclamata opera seconda di Ari Aster.