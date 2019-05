Parasite: dopo la Palma d'Oro, il film di Bong Joon-ho si prepara a dominare il box office

Il regista Bong Joon-ho si prepara a ricevere un caldo bentornato in Corea del Sud, con il suo film Parasite che, forte della Palma d'oro ricevuta a Cannes 2019, esordirà in testa al box office domestico.

Secondo i dati di prevendita dei biglietti dal servizio di botteghino Kobis del Korean Film Council, Parasite dovrebbe debuttare primo in classifica nel week-end d'esordio, nonostante la serrata competizione rappresentata da Aladdin e da Godzilla: King of the Monsters. Kobis mostra come siano già stati venduti oltre 207.000 biglietti in anticipo dell'uscita del film, che aprirà i battenti giovedì 30.

La decisione unanime della giuria è stata la prima Palma d'Oro per un film coreano e ha rettificato una sorprendente omissione, considerando quanti film coreani negli ultimi 25 anni hanno goduto di un successo commerciale e critico globale (tra l'altro nessun film coreano è mai stato nominato per l'Oscar in lingua straniera, anche se Burning è stato incluso nella rosa dei candidati per l'edizione 2019).

Durante un evento stampa a Cannes dopo la sua vittoria, Bong ha affermato la floridezza del cinema sudcoreano: "Il Festival del Cinema di Cannes ha fatto un grande regalo all'industria cinematografica coreana, giusto in tempo per la celebrazione del suo 100° anniversario."

È una notizia che rinvigorisce l'industria coreana, recentemente turbata da scandali sessuali e ancora sotto esame per le presunte pratiche anti-concorrenziali adoperate dai suoi studi principali. Per Bong, Parasite è il primo film interamente coreano da 10 anni a questa parte: dopo Madre, infatti, il regista ira diretto le co-produzioni statunitensi Snowpiercer e Okja, quest'ultimo in concorso a Cannes 2017 (essendo distribuito da Netflix, fu il film che inasprì le polemiche sala vs streaming).

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Parasite, che abbiamo visto in anteprima proprio a Cannes, e al trailer ufficiale di Parasite.

Non è ancora stata comunicata una data di uscita per il mercato italiano, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per prossimi aggiornamenti.