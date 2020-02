Parasite, dopo gli Oscar supera Aldo Giovanni e Giacomo e sale in testa al box office

Con lo storico poker agli Oscar 2020, la commedia-thriller Parasite gode di un'impennata clamorosa al botteghino italiano e con un colpo solo supera la concorrenza di Odio l'Estate e Birds of Prey, arrivando al primo posto.

Il film di Bong Joon-ho ha incassato 156mila euro con una media di 809, lasciandosi dietro i 116mila euro incassati dal nuovo film con Aldo Giovanni e Giacomo, che una media di 260 soffre di un calo del 43% rispetto alla scorsa settimana.

Il cinecomic Warner Bros. con Margot Robbie invece non si sposta dalla terza posizione, con un incasso di 101mila euro e una media di 215. Al quarto posto troviamo l'evento Impressionisti Segreti, che porta a casa altri 81.611 euro e supera così 100 mila euro di incassi (il totale è a 135mila), mentre chiude la top five un altro film protagonista degli Oscar 2020, 1917, che si avvicina al traguardo dei 6 milioni: il war-movie di Sam Mendes, uscito un po' sconfitto dalla cerimonia degli Academy Awards in essendo dato come favorito alla vigilia, incassa altri 81.147 euro, con una media di 205 e un -38%.

La top ten, che include anche Dolittle (al sesto posto con 57mila euro) e Jojo Rabbit (settimo, con 33mila euro) è chiusa da Figli, che incassa altri 17.403 euro per un totale di oltre 3 milioni.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer della versione black and white di Parasite e ai futuri progetti d Bong Joon-ho.