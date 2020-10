Parasite: l'Oscar non basta, il film di Bong Joon Ho conquista anche gli Asian Film Awards

Dopo aver celebrato gli Oscar con un trailer in bianco e nero, Parasite è tornato a fare incetta di premi nella quattordicesima edizione degli Asian Film Festival.

Il film di Bong Joon Ho non solo si è aggiudicato il titolo di miglior film ma ha anche trionfato per la sceneggiatura, montaggio e production design. Purtroppo la cerimonia si è potuta svolgere solo via streaming a causa della pandemia, ma ciò non toglie che l'evento sia stato particolarmente emozionante.

A presentare c'era infatti il grande Kore-eda Hirokazu, noto per aver diretto successi come Ritratto di famiglia con tempesta e Father and Son. Il regista ha ricordato il clima di affetto che si era creato quando il suo film Un affare di famiglia (Shoplifters) vinse il premio come miglior film e si è quindi augurato che possa tornare tutto alla normalità per quanto riguarda i festival cinematografici.

Bong Joon Ho ha accettato il premio dicendosi onorato, e ha aggiunto: "Credo fortemente che il prossimo anno saremo in grado di incontrarci di persona all'Asian Film Awards, per stringerci la mano e goderci una conversazione senza le mascherine. Dobbiamo sopportare e dobbiamo superare questo periodo difficile, credo che niente possa impedirci di continuare a creare film".

