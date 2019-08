Parasite: nuovo trailer ufficiale per la Palma d'Oro di Cannes 2019

Dopo la vittoria della Palma d'Oro alla scorsa edizione del Festival di Cannes e l'ottimo successo ottenuto al box office coreano e cine, l'atteso Parasite di Bong Joon-Ho si prepara a debuttare nelle sale americane il prossimo ottobre: ecco il nuovo trailer ufficiale del film pubblicato da NEON.

Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Nuova pellicola dell'acclamato regista coreano dopo la parentesi Netflix con Okja, Parasite segue le vicende di un giovane e della sua famiglia, tutti disoccupati, che diventano ossessionati di un'altra famiglia che invece è benestante. Dopo un risvolto violento i protagonisti si ritroveranno coinvolti in qualcosa più grande di loro.

Il film è stato presentato in anteprima a Cannes e in seguito ha firmato diversi record del box office coreano: in sole due settimane il film ha incassato in patria la bellezza di 50 milioni di dollari rappresentando circa il 47% delle entrate totali del box office del suo secondo weekend di programmazione. Insomma, dopo The Host il regista è riuscito a trasformare il suo ennesimo film di genere in un vero e proprio blockbuster casalingo.

Nel cast di Parasite troveremo Song Kang Ho, along with Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam, Lee Jung Eun e Chang Hyae Jin, per un'uscita prevista negli Stati Uniti il prossimo 11 ottobre. Al momento non abbiamo notizie sulla data di uscita italiana.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Parasite.