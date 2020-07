Parasite, nuovo poster e trailer in bianco e nero per il miglior film agli Oscar 2020

Parasite ha dominato gli Oscar 2020 e ora sta per arrivare in Inghilterra in una nuova e straordinaria versione in bianco e nero corredata di un diverso poster poster promozionale ed un nuovo trailer davvero eccezionale.

Il poster, come tipico di Parasite, risulta essere particolarmente enigmatico, mostrando una prospettiva alternativa sul celebre film di Bong Joon-ho. Mentre nel poster ufficiale siamo all'esterno della lussuosa casa dei Kim, stavolta l'immagine dall'interno dell'edificio si apre sull'esterno, focalizzando l'attenzione su un'incombente figura nera, riconoscibilissima anche per gli spettatori meno attenti.

La nuova edizione è stata annunciata per la prima volta nel dicembre dello scorso anno, ed è stata presentata in anteprima mondiale all'International Film Festival di Rotterdam lo scorso gennaio, prima di una distribuzione limitata negli Stati Uniti.

A riguardo il regista e premio Oscar sudcoreano Bong Joon-ho ha detto: "Sarà affascinante vedere come cambia l'esperienza visiva quando un film identico viene presentato in bianco e nero. Ho guardato due volte la versione in bianco e nero, la prima volta il film assomigliava molto di più ad una favola. Avevo la strana impressione di guardare una storia d'altri tempi. La seconda volta che l'ho visto, il film sembrava più realistico e nitido come se d'un colpo fossi stato tagliato da una lama. Ha inoltre messo in evidenza ulteriormente le interpretazioni degli attori e sembrava ruotare di più intorno ai personaggi".

Intanto pare che la HBO voglia produrre una miniserie su Parasite. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.