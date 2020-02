Parasite non riuscirà a superare La Vita è Bella al box office statunitense

Secondo nuove stime di mercato, Parasite di Bong Joon-ho non riuscirà a superare La Vita E' Bella di Roberto Benigni al box office statunitense, rimanendo al terzo posto della classifica dei film in lingua straniera più visti di sempre.

Il film ha superato il traguardo dei $50 milioni di dollari in Nord America (mentre a livello globale è arrivato a $175 milioni di dollari), mercato nel quale, nella classifica generale dei film in lingua straniera, ora si trova al quarto posto, dopo aver recentemente superato la commedia di Eugenio Derbez Instructions Not Included, che ha incassato a sua volta $44,4 milioni di dollari in 2013.

Il prossimo obiettivo di Parasite è Hero, il celebre film epico di arti marziali di Zhang Yimou con Jet Li, Maggie Cheung e Tony Leung, che incassò $53,7 milioni nel 2003. Dopo di che, al secondo posto, troviamo il nostrano La Vita E' Bella di Roberto Benigni, che ha guadagnato $57 milioni nel 1998. (numeri, ovviamente, non adeguati all'inflazione.) Lo scorso fine settimana, Parasite ha aggiunto altri 3 milioni di dollari alla sua classifica nordamericana, in calo del 47% rispetto al fine settimana precedente. Ciò significa che potrebbe non riuscire a superare Hero, tanto meno La Vita E' Bella, che invece subito dopo la cerimonia degli Oscar 2020 aveva iniziato a guardarsi le spalle.

Certo è che il film di Bong Joon-ho ci ha insegnato che niente è impossibile, quindi dovremo aspettare e vedere: ciò che è certo invece è che il record assoluto da $128,1 milioni di dollari de La Tigre e il Dragone di Ang Lee rimane irraggiungibile per chiunque.

