Parasite diventa una graphic novel con gli storyboard di Bong Jon-ho: ecco le immagini

Il film premio Oscar di Bong Jon-ho usciva un anno fa nei cinema coreani, e per festeggiare il compleanno di Parasite è arrivata anche una graphic novel molto particolare.

Si intitola Parasite: A Graphic Novel in Storyboards e le 293 pagine di cui si compone raccontano la storia vista su schermo attraverso gli storyboard usati per realizzare il film. È quindi a metà strada tra un vero e proprio fumetto e un approfondimento documentaristico sul modo di lavorare del regista, visto che sono presenti anche appunti di lavorazione e piccoli disegni separati dalla trama. Sulla copertina troviamo la descrizione dello stesso Bong Jon-ho:

"Questo libro non ha la pretesa di dire che disegnare storyboard sia una scorciatoia indispensabile per fare dei buoni film. In realtà io disegno gli storyboard per calmare la mia ansia. Mi sento al sicuro solo quando ho sul palmo della mia mano tutti gli storyboard delle riprese del giorno. Se vado in giro per il set senza i miei storyboard mi sento come se stessi in mutante in mezzo alla Stazione Centrale di New York".

Le immagini pubblicate da Indiewire ci offrono un assaggio del libro, e in particolare ci mostrano la scena in cui l'abitazione dei protagonisti viene completamente inondata. Cosa ne pensate? Potrebbe essere interessante per approfondire un film del genere?

Non è l'unico adattamento proposto, visto che Bong Jon ho sta pensando al musical, mentre è già in lavorazione la serie di Parasite.