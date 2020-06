Parasite, il film di Bong Joon-ho continua a vincere premi: scoprite quali

Non si ferma la corsa di Parasite, che ad un anno dal trionfo al Festival di Cannes sta continuando a mietere successi. Pochi mesi fa i quattro premi Oscar, tra cui quello al miglior film, e ora altri premi. Il film di Bong Joon-ho ha vinto cinque premi ai Daejong Award, comunemente noti come Grand Bell Award, assegnati mercoledì a Seul.

Parasite ha vinto il premio al miglior film, miglior regista (Bon Joon-ho), miglior attrice non protagonista (Lee Jung-eun), miglior sceneggiatura (Bong Joon-ho, Han Jin-won) e miglior colonna sonora (Jung Jae-il). La cerimonia di premiazione è stata organizzata senza il pubblico in sala, per via delle norme di prevenzione del Coronavirus.



Sul palco ha parlato la produttrice Kwak Sin-ae:"Mi manca il pubblico che riempiva i cinema per Parasite. Spero che si possano superare i momenti difficili e incontrarci di nuovo, con gli schermi cinematografici di fronte a noi".

Parasite è ambientato a Seul e vede una famiglia vivere in uno squallido seminterrato e cercare ogni giorno di sbarcare il lunario in qualche modo. Quando il figlio maggiore viene assunto da una famiglia benestante per dare ripetizioni alla figlia adolescente, la famiglia cercherà di portare la situazione a proprio vantaggio, con conseguenze davvero inquietanti.

