Parasite eletto miglior film del 2019 dalla Toronto Film Critics Association

Dopo essere stato menzionato nelle classifiche degli outlet cinematograifici più importanti e prestigiosi tra i migliori film dell'anno, per molti anche il migliore, lo splendido Parasite di Bong Joon-ho è stato eletto in queste ultime ore anche miglior film del 2019 dalla Toronto Film Critics Association.

Nella classifica stilata dall'associazione canadese di critica cinematografica, il secondo posto è toccato all'ottimo The Irishman di Martin Scorsese e il terzo allo struggente e poetico Storia di un matriomonio di Noah Baumbach, comunque tra i titoli in generale più apprezzati e applauditi dell'anno, nonché premiati in questi primi eventi della stagione dei riconoscimenti artistici.



La votazione della TFCA è avvenuta domenica 29 dicembre, dove Bong Joon-ho è stato anche eletto miglior regista dell'anno. Il suo Parasite sta ricevendo i più alti riconoscimenti americani in termini di cinema straniero. Il TFCA ha anche eletto Adam Driver miglior attore dell'anno, Lupita Nyong'o miglior attrice per il Noi di Jordan Peele e Brad Pitt e Laura Dern rispettivamente attore e attrice non protagonista per C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino e Storia di un matrimonio.



The Irishman ha infine trionfato come miglior sceneggiatura originale, premio andato a Steven Zaillian. Vedremo se i premi del TFCA combaceranno il prossimo febbraio con quelli dell'Academy Award.