Parasite: debutto da 3,9 milioni in Corea per il film Palma d'Oro

Arriva il momento della prova del fuoco per Parasite: il film di Bong Joon-ho deve confermare con il successo in sala quello ottenuto al Festival di Cannes 2019, durante il quale è stato premiato con la Palma d'Oro.

Il film, infatti, era atteso questo giovedì per il debutto nelle sale coreane. Stando a quanto riportato da Kobiz, il servizio di monitoraggio del Korean Film Council, Parasite avrebbe guadagnato la considerevole cifra di 3,9 milioni di dollari nella sola giornata del debutto.

Il film del regista di Snowpiercer ha, ovviamente, goduto di una mole impressionante di pubblicità derivata dal trionfo al Festival di Cannes, per cui era in effetti prevedibile un esordio col botto in patria. Va notato, inoltre, che Parasite si è messo alle spalle produzioni ben più quotate come Aladdin e Godzilla: King of the Monsters, piazzatisi rispettivamente al secondo (con 527.000 dollari) e al quarto posto (212.000 dollari) della classifica al botteghino.

Parasite (qui la nostra recensione) è l'opera con la quale Bong Joon-ho si conferma uno dei pochi registi asiatici capaci di riscuotere grande apprezzamento presso il pubblico occidentale. La vittoria del Festival, comunque, era un risultato insperato dallo stesso regista, piuttosto scettico sulla possibilità che la particolare ironia del film potesse essere apprezzata al di fuori del territorio coreano. Lo stesso Bong Joon-ho, dopo la vittoria, si è detto entusiasta dell'idea di poter conoscere Gianni Morandi, che al film ha prestato il suo successo In Ginocchio da Te.