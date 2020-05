Parasite, compie un anno il film che ha fatto la storia: il video celebrativo su YouTube

Dalla presentazione ufficiale al Festival di Cannes fino alla storia riscritta agli Oscar 2020, l'acclamata commedia-thriller Parasite compie un anno e il regista Bong Joon-ho la celebre con un video su YouTube.

Neon, che ha distribuito il film coreano negli Stati Uniti e finanziato la campagna Oscar, ha pubblicato sul proprio canale un filmato celebrativo che ripercorre le tappe fondamentali del film, dalla prima a Cannes alla Palma d'Oro, fino arrivare ovviamente ai quattro storici Premi Oscar conquistati durante la 92esimia edizione degli Academy Awards.

Nella sua cavalcata trionfale, Parasite è diventato il primo film sudcoreano a vincere il premio più ambito del Festival di Cannes, nonché il primo a farlo con voto unanime della giuria dai tempi de La Vita di Adele (2013). È stato candidato per tre premi ai Golden Globe 2020: miglior regista, miglior sceneggiatura e miglior film in lingua straniera, vincendo in quest'ultima categoria e diventando così il primo film coreano sia a ricevere una candidatura, sia ad aggiudicarsi la statuetta. Inoltre, è diventato il secondo film straniero ad essere candidato per lo Screen Actors Guild Award per il miglior cast interpretazione dopo La Vita è Bella, ma anche l'unico a vincere.

Candidato a sei Premi Oscar, è stato il trionfatore dell'edizione 2020 portandone a casa quattro, stabilendo diversi primati: è stato infatti il primo film sudcoreano a vincere nella categoria del miglior film straniero (ribattezzata miglior film internazionale), il primo film sudcoreano a vincere nelle categorie di sceneggiatura, regia e miglior film nonché il primo film in assoluto a vincere sia miglior film che miglior film straniero.

Vi ricordiamo che la HBO è a lavoro su una serie tv di Parasite;