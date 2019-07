Parasite: in cantiere il remake americano del film di Bong Joon-ho?

Nonostante le smentite nello specifico di CJ Entertainment, circa l'esistenza di trattative concrete e formali per un rifacimento del film, sarebbero in corso delle valutazioni serie della stessa CJ per lavorare a diversi remake di prodotti cinematografici sudcoreani per il mercato americano. Fra questi anche Parasite di Bong Joon-ho.

Il film ha vinto la Palma d'Oro a Cannes e tra i titoli presi in considerazione - dopo gli annunci delle collaborazioni con Kevin Hart per portare sul grande schermo la comedy Extreme Job e Bye, Bye, Bye, anche la pellicola di Bong Joon-ho è tra le serie candidate a vedere una versione americana.

Parasite ha segnato il ritorno di Bong al cinema in lingua coreana, dopo Okja e Snowpiercer. Si tratta inoltre della quarta collaborazione la star Song Kang-ho.



In vista di una possibile rivisitazione americana, Parasite arriverà nelle sale statunitensi l'11 ottobre, a Los Angeles e New York. Parasite è stato il primo film coreano a vincere il massimo riconoscimento alla kermesse francese nel maggio scorso, portando a casa anche il premio per la miglior sceneggiatura. Il film è uscito il Corea del Sud lo scorso 30 maggio, con un debutto importante da 25 milioni di dollari, un week-end trionfale. Un esordio simile, in proporzione, ad un film che incassa 200 milioni di dollari in USA/Canada.

Parasite racconta la storia del primogenito di una famiglia molto povera che sopravvive grazie al sussidio di disoccupazione, falsificare i documenti per trovare lavoro da una ricca coppia. Da lì in poi inizieranno una serie di conseguenze più o meno tragiche.