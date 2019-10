Parasite di Bong Joon-Ho si mostra con un nuovo trailer, ecco il poster italiano

A poco più di una settimana dal debutto del film negli Stati Uniti, Neon ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale di Parasite, l'atteso film di Bong Joon-Ho premiato con la Palma d'Oro alla scorsa edizione del Festival di Cannes.

Potete trovare il trailer in alto, mentre in calce alla notizia vi riportiamo il poster italiano del film atteso nelle nostre sale il prossimo 7 novembre.

"Incontra la famiglia Park: l'immagine della ricchezza di aspirazione" si legge nella sinossi ufficiale. "E la famiglia Kim, ricca in astuzia ma non in molto altro. Che si tratti di destino o caso, queste due case si sono unite e per i Kim avvertono una grande opportunità. Manovrati dall'istruito Ki-woo, i bambini Kim si fanno come spazio tra i Park come tutor e terapeuti d'arte. Presto, una simbiotica relazione si forma tra le due famiglie. I Kim forniscono servizi di lusso indispensabili mentre i Park finanziano l'intera casa. Quando un intruso parassita minaccia il ritrovato conforto dei Kim, scoppia una selvaggia e subdola battaglia per il dominio che minaccia di distruggere l'intero ecosistema familiare dei Kim e dei Park."

La pellicola vede nel cast Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam, Lee Jung Eun e Chang Hyae Jin.



Dopo il successo ottenuto a Cannes, Parasite si è affermato come uno dei film più apprezzati dalla critica nel corso del 2019: al momento il film può infatti contare su un perfect score di Rotten Tomatoes (100%) su un totale di 110 recensioni.

