Parasite: Bong Joon-Ho eguaglia il record di Walt Disney per gli Oscar vinti in una serata

Nella serata in cui tutto sembrava indicare una vittoria a valanga del 1917 di Sam Mendes, il grande protagonista è stato invece Bong Joon-Ho grazie ai quattro premi Oscar ottenuti dal suo Parasite. In veste anche di produttore e sceneggiatore del film, il regista ha eguagliato il record di Walt Disney per le statuette vinte nella stessa edizione.

Bong Joon-Ho ha infatti ricevuto in totale quattro premi Oscar nelle categorie di Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Regista, Miglior Film Straniero e Miglior Film, lo stesso numero ottenuto da Disney nel 1954 grazie alle vittorie per Miglior Cortometraggio Animato, Miglior Cortometraggio Two-Reel, Miglior Cortometraggio Documentario e Miglior Documentario.

Purtroppo per il regista coreano, a causa di una tecnicalità il record non può però considerarsi ufficiale: stando a quanto riportato da Yahoo! News, infatti, la statuetta per il Miglior Film Straniero viene assegnata al paese di riferimento e non ai produttori della pellicola, come invece avviene per l'Oscar come Miglior Film.

Quello raggiunto da Bong Joon-Ho rimane in ogni caso un traguardo storico, con la Corea del Sud che è riuscita addirittura ad ottenere il premio più ambito alla sua prima nomination, anche solo considerando la categoria dedicata ai film in lingua straniera.

