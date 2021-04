Parasite, Bong Joon-ho chiama i registi a raccolta: 'Uniamoci contro l'odio anti-asiatico'

Bong Joon-ho non ha usato giri di parole: il regista di Parasite e Memorie di un Assassino si è detto seriamente preoccupato per l'ondata di sentimento anti-asiatico che vede sorgere negli Stati Uniti e nel resto del mondo giorno dopo giorno ed ha deciso quindi di rivolgere un accorato appello ai suoi colleghi registi.

Bong Joon-ho, che recentemente si è detto pronto al ritorno dopo il successo di Parasite, si è dunque rivolto ai registi di tutto il mondo con le seguenti parole: "Cercate di usare il vostro intuito per ritrarre i problemi che si agitano sotto la superficie delle città e che minacciano di esplodere. Io vivo lontano, in Corea, e guardo le cose dalla prospettiva di un osservatore esterno, ma come parte integrante del genere umano, come individuo, sono seriamente preoccupato a causa dei continui crimini d'odio commessi ai danni di persone asiatiche e dei membri del movimento Black Lives Matter".

"Penso continuamente a ciò che l'industria cinematografica può fare in questo momento. Creare un film richiede un sacco di soldi e un sacco di tempo, si tratta di un meccanismo ingombrante che non può rispondere tempestivamente ad ogni problema che affligge la società. È un mezzo di comunicazione difficile da usare quando provi a rispondere in tempo reale. Ma, paradossalmente, credo che proprio per questo i registi possano essere più preparati nell'affrontare certi problemi e che non debbano avere paura di confrontarcisi" ha poi proseguito il regista. Tornando a parlare dell'opera più famosa di Bong Joon-ho, intanto, ecco cosa dovremmo aspettarci dalla serie HBO su Parasite.