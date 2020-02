Parasite arriverà in esclusiva su Hulu negli Stati Uniti dal prossimo aprile

Gli americani continuano nel loro infinito amore verso l'ultima pellicola di Bong Joon-ho; dopo avergli consegnato l'Oscar come miglior film, per la prima volta nella storia a un film non in lingua inglese, negli Stati Uniti la piattaforma Hulu si è aggiudicata l'esclusiva streaming di Parasite.

La piattaforma digitale di proprietà della Disney diffonderà in streaming il film a partire dal prossimo 8 aprile, quando sarà disponibile su tutto il territorio americano e a tutti gli abbonati alla piattaforma. Hulu è una sorta di piattaforma alternativa, rispetto a Disney+, in cui la compagnia, che d'ora in avanti sarà guidata da Bob Chapek, riverserà i propri contenuti destinati a un pubblico più maturo (quindi prodotti registrati Rated R e simili, come ad esempio accaduto con la serie tratta da Love, Simon).

Parasite di Bong Joon-ho si è aggiudicato quattro Premi Oscar all'ultima edizione della cerimonia: miglior film, miglior film internazionale, miglior sceneggiatura originale (co-scritta da Bong e Jin Won Han) e miglior regia proprio a Bong. Il film è stato da allora sulla bocca di tutti, perfino su quella del Presidente Trump, il quale non ha apprezzato il fatto che un film coreano vincesse come miglior film, ricevendo una pronta risposta dal distributore americano del film, NEON: "Comprensibile, non sa leggere".

Parasite ha segnato la prima vittoria di NEON come Miglior Film nella storia triennale dello studio, un'impresa notevole considerando che il distributore è praticamente un neonato. Già al suo primo anno di vita, comunque, si era presentato all'Academy con Tonya, film che vinse un Oscar per la miglior attrice non protagonista ad Allison Janney come migliore attrice non protagonista.

Il distributore ha acquisito i diritti all'interno degli Stati Uniti per Parasite perché affascinato dalla sceneggiatura di Bong, presentato a maggio 2019 durante il Festival di Cannes, dove divenne il primo film coreano a vincere la Palma d'Or. Neon ha distribuito il film nei cinema statunitensi dal 5 ottobre e da allora ha guadagnato $45 milioni al botteghino statunitense, cifra che lo ha fatto entrare nella top 5 assoluta dei maggiori incassi in lingua straniera al botteghino domestico: secondo gli analisti potrebbe superare il record de La Vita è Bella.