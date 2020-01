Parasite: con oltre 30 milioni di dollari è il maggiore incasso in assoluto della NEON

Forte del successo ottenuto in tutto il mondo e con la Palma d'Oro al Festival di Cannes, Parasite ha superato il traguardo dei 30 milioni di dollari al box-office statunitense consentendo alla sua società di distribuzione, la NEON, di raggiungere il suo record assoluto in termini di incasso.

La pellicola di Bong Joon-ho ha naturalmente ricevuto un'ulteriore spinta grazie a tutti i premi conquistati finora in questa stagione, tra cui il Golden Globe per il miglior film straniero, il SAG Award andato a tutto il cast principale (prima volta nella storia per un film non in lingua inglese) e non ultime le sei nomination ai Premi Oscar (tra cui miglior film, regia e film internazionale). La pellicola ha totalizzato finora ben 30.9 milioni di dollari al box-office statunitense incassando altri 2 milioni di dollari nell'ultimo weekend, il suo sedicesimo weekend di programmazione.

Si tratta, infatti, dell'incasso più alto mai raggiunto dalla NEON. Fondata nel 2017 da Tom Quinn e Tim League, la NEON ottenne il suo primo successo con Tonya, il biopic su Tonya Harding con Margot Robbie protagonista, che valse l'Oscar alla miglior attrice non protagonista per Allison Jenney e regitrò un incasso di 30.2 milioni di dollari. Parlando di film non in lingua inglese, Parasite è il primo a raggiungere e superare la soglia dei 30 milioni da Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro, che ne incassò 37.6 milioni nel 2006.

Parasite verrà quindi distribuito a fine mese in una speciale versione in bianco e nero: farà il suo debutto il prossimo 31 gennaio, nello specifico all'Egyptian Theater di Los Angeles, e al Walter Reade Theater di New York il 30 gennaio. Dopodiché sarà proiettato al Francesca Beale Theater fino al 7 febbraio successivo. In questa occasione, NEON ha deciso di stringere una partnership con Film at Lincoln Center a New York e con la American Cinematheque di Los Angeles.

In una recente intervista il regista ha rivelato di essere sempre stato ispirato a voler girare un film in bianco e nero una volta visto il capolavoro di Murnau, Nosferatu, del 1922: "E' stata un'esperienza davvero purificante, in grado di riportarmi alla vera essenza del film, come un salmone che nuota sull'acqua".

Parasite verrà quindi esteso in una serie televisiva prodotta dal regista, da Adam McKay e dalla HBO: "Avevo ancora tutte queste idee da quando avevo scritto la sceneggiatura, non potevo svilupparle tutte nelle due ore di film, così le ho tutte salvate sul mio iPad e il mio obiettivo con questa serie è di creare un lungometraggio dalla durata di sei ore", ha dichiarato Bong.