Paranormal Activity, quando uscirà il prossimo film? Parla il regista!

Dopo il settimo capitolo si è parlato tantissimo di Paranormal Activity 8 e della continuazione di una saga con ormai alle spalle oltre 15 anni dal suo debutto nelle sale cinematografiche. In riferimento ad un nuovo eventuale film, si è espresso il regista dell’ultimo prodotto della saga, affermando di non aver ricevuto alcuna chiamata in merito.

Dopo aver parlato dell’idea di un museo dedicato da Blumhouse al genere horror, torniamo ad occuparci della casa di produzione per riportare le parole di William Eubank a proposito della possibilità di vederlo tornare alla regia per il franchise di Paranormal Activity.

Durante un’intervista con ComicBook, il filmmaker ha rivelato di non essere ancora stato interpellato, ribadendo, comunque, il suo amore per la saga: “Non ne abbiamo ancora parlato, ma ho amato realizzare un film della serie. E lavorare con Chris Landon, che ha davvero creato quell’universo dopo il primo film, è stato davvero fantastico. È stato davvero divertente per me entrare in quel mondo e mi piace fare cose diverse. È stato piacevole lavorare con le piccole telecamere e cercare di raccontare una storia diversa, indipendentemente dal fatto che fosse o meno quello che la gente di Paranormal volesse”.

Quindi il regista ha concluso: “Ho amato costruire quei set e quelle chiese pazzesche, quindi non lo so. Non si sa mai cosa potrebbe accadere, ma sono davvero orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto. E come regista cerco sempre di fare cose diverse, quindi spero di continuare a farlo”.

In attesa di capire se Eubank tornerà al franchise e quanto ancora dovremo aspettare per avere informazioni a proposito dell’ottavo capitolo, vi lasciamo alla nostra recensione di Paranormal Activity, prima opera che ha dato vita al franchise.