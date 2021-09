Paranormal Activity: Next of Kin, un primo sguardo al film reboot

E' stato recentemente svelato il titolo di Paranormal Activity 7: si chiamerà Next of Kin. A distanza di qualche giorno le sorprese non sono finite. DiscussingFilm ha infatti pubblicato su Twitter un First Look alle immagini del film!

Come sappiamo e come è scritto anche nel teaser, la pellicola uscirà negli Stati Uniti in occasione di Halloween sulla piattaforma Paramount+, e sarà vietato ai minori. Il regista sarà William Eubank, mentre farà il suo ritorno nei panni di sceneggiatore anche Christopher Landon, che con il franchise ha già una certa confidenza: ha infatti scritto lo script di Paranormal Activity 2, 3 e 4. Nel cast ci saranno invece Emily Bader, Roland Buck III e Dan Lippert.

Poco possiamo vedere dalle prima immagini, ma una frase ci farà capire subito di essere di fronte ad un film del franchise: "Something is here". Da quanto appreso il nuovo Paranormal Activity 7 sarà un reboot che darà vita a una "nuova e inaspettata riorganizzazione" di tutta la saga. Chissà questo cosa vorrà dire.

In ogni caso avremo presto una risposta a questa domanda, perché Paranormal Activity: Next of Kin sarà disponibile negli USA a partire dal 29 Ottobre, ma non al cinema. Purtroppo, per il momento, sono ancora sconosciute le date per la distribuzione in Italia. I fan del franchise incrociano le dita. Intanto però potete godervi il First Look che troverete in fondo all'articolo!