Paranormal Activity: Next of Kin, un momento inquietante per Margot nel nuovo video

Paramount+ ha distribuito un nuovo video dell'imminente Paranormal Activity: Next of Kin, in esclusiva per Collider. Il film verrà presentato in anteprima sulla piattaforma streaming della major il 29 ottobre, giusto in tempo per il week-end di Halloween. Una nuova avventura terrificante è pronta ad essere vissuta sullo schermo.

In questa rivisitazione del celebre franchise di Paranormal Activity - che avrà il bollino vietato ai minori - una troupe di documentaristi segue Margot (Emily Bader) mentre si avventura in una comunità Amish isolata, nella speranza d'incontrare e conoscere la sua perduta madre e la sua famiglia allargata. Tuttavia si rende ben presto conto che la comunità che prima l'ha accolta potrebbe nascondere un segreto davvero sinistro.



Nella clip Margot vive attimi inquietanti quando una ragazza della comunità dice alla protagonista che sua madre è molto più vicina di quanto pensi e proprio per questo non vuole starle accanto. Il film è interpretato anche da Roland Buck III, Dan Lippert e Henry Ayers-Brown.



Jason Blum aveva spiegato perché il film debba considerarsi a tutti gli effetti un reboot:"Paramount voleva continuare Paranormal Activity e probabilmente avrei lasciato perdere. Volevamo continuare ma pensai che non c'era modo di proseguire sul sentiero tracciato. Quindi ho incoraggiato i creativi a pensare a qualcosa di nuovo. Molte persone che andranno a vedere il film avevano 3 anni quando uscì il primo capitolo. Ecco perché trovavo che fosse meglio rifarlo e non riprendere la trama".



Jason Blum produce insieme a Oren Peli. Ma in che direzione prosegue Paranormal Activity? Scopritelo sulle nostre pagine.