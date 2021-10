Paranormal Activity: Next of Kin, in che direzione procede il franchise? Ecco le immagini

Paramount+ ha pubblicato nuove immagini del prossimo capitolo del franchise Paranormal Activity, dal titolo Next of Kin. Il film dovrebbe uscire in tempo per Halloween il prossimo 29 ottobre e negli USA uscirà in esclusiva streaming su Paramount+. Grazie alle nuove immagini scopriamo in che direzione procede il franchise.

La trama segue le vicende di Margot, una regista di documentari che si reca in una comunità Amish isolata per ritrovare la madre perduta da tempo e la sua famiglia allargata, sperando di saperne di più sulle sue origini. Tuttavia le cose non vanno così bene, visto che qualcosa di oscuro si nasconde proprio tra la comunità.



Il cast di Paranormal Activity 7 comprende Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert e Henry Ayers-Brown. Il film è diretto da William Eubank, con Christopher Landon che torna a lavorare allo script dopo aver realizzato le sceneggiature di Paranormal Activity 2, 3, 4 e The Marked Ones. Jason Blum e Oren Peli fungono da produttori del progetto.

Il film continuerà nel solco del found footage, in un contesto comunque differente da quanto visto in precedenza. Soprattutto il primo capitolo della saga creò un caso mediatico, tanto da incassare parecchio al box-office rispetto al budget stanziato per la produzione.

A settembre è stato distribuito il trailer di Paranormal Activity 7 e ora queste nuove immagini aggiungono interesse all'attesa dei fan per il nuovo episodio cinematografico.



Il film è un reboot rispetto ai precedenti capitoli, un dettaglio che potrebbe incuriosire anche i detrattori di un ennesimo progetto all'interno del franchise.