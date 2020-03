Paranormal Activity: Jason Blum rivela il regista del nuovo film della saga

Parlando con il podcast The Evolution of Horror Jason Blum, acclamato produttore della Blumhouse Productions, ha rivelato il nome del regista del prossimo film della saga di Paranormal Activity, annunciato dalla Paramount nell'estate 2019.

La celebre e fortunata serie horror, apparentemente conclusasi con Paranormal Activity: The Ghost Dimension, continuerà per la regia di Christopher Landon, già director di Auguri per la tua morte e Ancora auguri per la tua morte per la casa di produzione di Blum. Landon, che ha scritto Paranormal Activity 2, Paranormal Activity 3 e Paranormal Activity 4, oltre ad aver diretto lo spin-off Il Segnato, scriverà e dirigerà il nuovo episodio.

"Stiamo sviluppando un nuovo Paranormal Activity" ha dichiarato Jason Blum. "Alla regia abbiamo Chris Landon, che ha scritto quasi tutti i film ne ha diretto uno, è davvero un po' come lo showrunner della saga, e sta facendo un gran lavoro con Paranormal Activity 7. Che, posso anticiparlo, non sarà il titolo finale del film, ma adesso lo chiamiamo così per comodità."

Landon sta attualmente sviluppando un film di scambio di corpi a tema horror sempre per Blumhouse, che sarà interpretato da Vince Vaughn e Kathryn Newton, in cui un serial killer scambia il suo corpo con una ragazza adolescente, e lei avrà solo 24 ore per correggere le cose prima che lo scambio diventi permanente.