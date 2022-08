Paranormal Activity 8: il prossimo film del franchise potrebbe (già) arrivare nel 2023!

In molti si chiedono in quale direzione procederà il franchise di Paranormal Activity dopo l'uscita di Next of the Kin, che ha riportato sui nostri schermi la saga prodotta da Jason Blum. Adesso scopriamo dell'arrivo di un ottavo film, che potrebbe iniziare la produzione nel 2023, o addirittura uscire proprio nel corso di quell'anno.

Considerando il nuovo modo in cui vengono prodotti i film che fanno parte dei franchise, e cioè spesso su base annuale, non sarebbe impensabile che la macchina produttiva si fosse già messa in moto. Certo, un'uscita nel 2023 sarebbe difficile, ma non impossibile. In ogni caso ai vertici si è deciso di mettersi subito al lavoro.

In molti ovviamente si chiedono se il prossimo capitolo del franchise si collegherà alla mitologia originale, o a Next of Kin, o se colmerà il divario tra queste due narrazioni. Infatti, se ricordate, il primo film di Paranormal Activity parlava di una coppia che inizia a registrare strani eventi intorno alla propria casa dopo aver sentito di essere stata presa di mira da forze soprannaturali. Tutte le altre pellicole successive si sono collegate a questo filone, e anche Next of Kin si è ispirata, pur non tracciando legami diretti con il film originale, e portando sui nostri schermi un completo rinnovamento.

Proprio questo nuovo atteggiamento ha allontanato lo storico produttore Jason Blum, che potrebbe dunque non tornare in futuro. "È già stato abbastanza. L'ultimo film di Paranormal Activity era terribile", ha commentato Blum nel corso di un'intervista. "Con Halloween, avevamo i diritti solo per tre film, quindi ci siamo detti: 'Halloween Ends'! O almeno finisce per Blumhouse. Con altre cose, c'è solo la sensazione che sia arrivato il momento di mettere tutti a letto. Sarei tornato indietro se ci fosse stato un regista che amo, come Scott Derrickson, che mi dice: 'Ho una grande idea per un film di Paranormal Activity'. Ma non è qualcosa che voglio fare [per ora]".

Ora, mentre tutti si domandano se il prossimo capitolo uscirà in sala, vi lasciamo con un inquietante video di Paranormal Activity 7!